Papa a sacerdoti | vicini a vostro gregge

11.03 "Il nostro mondo propone troppo spesso modelli di successo e di prestigio discutibili e inconsistenti. Non lasciatevene affascinare". E' la raccomandazione di Papa Leone ai nuovi sacerdoti nel corso della Messa in San Pietro nell'ambito del Giubileo dei sacerdoti. "Siate vicini al vostro gregge, donate il vostro tempo e le vostre energie per tutti, senza risparmiarvi, senza fare differenze", ha detto ai sacerdoti. "Che nessuno vada perduto, ma che tutti conoscano Cristo". "Perdono a chi ha sbagliato,cercare chi rimasto escluso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it