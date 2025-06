Paolo Fresu Rovazzi Punkreas e feste | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Se cercate un modo per vivere al massimo questa serata a Bergamo e provincia, siete nel posto giusto! Tra concerti, feste e spettacoli, il calendario di venerdì 27 giugno promette emozioni per tutti i gusti. Dalla musica dal vivo al cinema all’aperto, ogni angolo della provincia offre appuntamenti imperdibili. Scoprite cosa fare e preparatevi a una notte indimenticabile tra cultura, divertimento e buona compagnia!

Il concerto “Mare Nostrum” con Paolo Fresu al Lazzaretto, la serata Alcatraz a ChorusLife, i Punkreas al Piazzale degli Alpini, la festa alla Madonna della Castagna, l’estivo Spritz&Burger ad Albino, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte, Fabio Rovazzi a Romano di Lombardia, spettacoli e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca venerdì 27 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 12 ottobre al Gres Art 671 a Bergamo sarà allestita la mostra “de bello. notes on war and peace”, a cura di gres art 671 e 2050+, da un’idea di Salvatore Garzillo e Gabriele Micalizzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it