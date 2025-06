Paolo Condò su Pio Esposito | Attaccante di qualità l’Inter dovrebbe…

Francesco Pio Esposito, talento emergente dell’Inter e classe 2005, ha recentemente conquistato tutti con una prestazione memorabile contro il River Plate, segnando il gol del vantaggio e guadagnandosi il titolo di migliore in campo. La sua determinazione e qualità hanno rafforzato l’idea di un futuro brillante in nerazzurro. Anche Paolo Condò non ha esitato a lodare l’attaccante, sottolineando il suo ruolo chiave nel presente e nel futuro del club.

Anche Paolo Condò ha commentato la recente prestazione di Francesco Pio Esposito. Le parole del giornalista sul classe 2005 ex Spezia. Francesco Pio Esposito si è preso l'Inter con la prestazione contro il River Plate. Gol del vantaggio e palma di migliore in campo per il classe 2005, che adesso è sempre più sicuro della sua permanenza in nerazzurro. Anche il giornalista sportivo Paolo Condò ha parlato del ragazzo al Corriere della Sera. QUALITÀ – «Francesco Pio Esposito ha segnato il gol dell'1-0 al River Plate con una naturalezza che ci ha spinto subito a ripescare le 19 reti realizzate quest'anno in serie B per lo Spezia: viste a spizzichi settimana dopo settimana dicevano qualcosa, viste a raffica comunicano assai di più.

