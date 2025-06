Paolini-Swiatek | highlights Wta Bad Homburg

Jasmine Paolini esce sconfitta dalla semifinale del Wta 500 di Bad Homburg: vince Iga Swiatek con il risultato di 6-1 6-3 in poco più di un'ora di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini-Swiatek: highlights Wta Bad Homburg

