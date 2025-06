Paolini si ferma in semifinale a Bad Homburg | Swiatek domina e vince in due set

Una settimana intensa di tennis si conclude con emozioni contrastanti: Paolini si ferma in semifinale a Bad Homburg, mentre Swiatek si impone senza pietà, conquistando il titolo. L'attenzione ora si sposta su Wimbledon, dove Jasmine, campionessa in carica, si prepara a difendere il suo trono affrontando la temibile Sevastova. Il torneo più prestigioso dell’anno si avvicina, e l'adrenalina cresce: il grande salto è alle porte.

L'azzurra cede 6-1 6-3 contro la polacca. Ora l'obiettivo di Jasmine si sposta a Wimbledon, dove difende la finale del 2024: prima avversaria la lettone Sevastova. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini si ferma in semifinale a Bad Homburg: Swiatek domina e vince in due set

In questa notizia si parla di: paolini - ferma - semifinale - homburg

L’Italia del tennis non si ferma più: Sara Errani e Jasmine Paolini in finale del doppio femminile a Roma - L'Italia del tennis continua a brillare agli Internazionali di Roma, con Jasmine Paolini pronta a partire per un doppio impegno nelle finali.

Si ferma in semifinale la corsa a Bad Homburg di Jasmine Paolini , sconfitta 6-1 6-3 da forse la miglior Iga Swiatek mai vista su erba ? Vai su X

COBOLLI SALUTA HALLE A TESTA ALTA Si ferma ai quarti l’ottimo torneo di Flavio Cobolli, che esce in due set per mano di Zverev (6-4; 7-6(6)) Per il tedesco è la seconda semifinale consecutiva su erba della stagione, dopo la finale a Stoccarda Vai su Facebook

Paolini si ferma in semifinale a Bad Homburg: Swiatek domina e vince in due set; Paolini, niente da fare: Swiatek ancora tabù. L'azzurra ko in semifinale; Paolini travolta da Swiatek: la corsa a Bad Homburg si ferma in semifinale.

Paolini travolta da Swiatek: la corsa a Bad Homburg si ferma in semifinale - Iga Swiatek ha letteralmente piegato Jasmine Paolini nella prima semifinale del "Bad Homburg Open", torneo Wta 500 con 1. Lo riporta tuttosport.com

Jasmine Paolini eliminata in semifinale da Iga Swiatek: per l'azzurra quinta sconfitta in 5 partite contro la polacca - Si ferma in semifinale il cammino di Jasmine Paolini nel 500 in corso di svolgimento sull'erba della città tedesca. Riporta eurosport.it