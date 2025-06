Panico per due commesse a Firenze | minacciate con le forbici

Un episodio di pura tensione scuote Firenze: un uomo di 57 anni, austriaco, ha tentato la rapina con minacce e forbici nel cuore della stazione Santa Maria Novella. L'intervento rapido delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, assicurando la sicurezza delle commesse e dei clienti. La vicenda si inserisce in un quadro pi√Ļ ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza urbana, lasciando aperta una domanda cruciale: come garantire protezione e tranquillit√† nelle nostre citt√†?

Firenze, 27 giugno 2025 -¬†Un uomo di 57 anni di nazionalit√† austriaca √® stato arrestato a Firenze con l'accusa di rapina aggravata: aveva tentato di rubare¬†in un negozio di abbigliamento all'interno della galleria commerciale della stazione di Santa Maria Novella. L'intervento tempestivo della Polfer, allertata dal personale di sicurezza, ha permesso di disarmare e immobilizzare il malvivente. Secondo quanto riferito dalla Questura, l'episodio √® avvenuto mercoled√¨ scorso. Il 57enne si sarebbe introdotto nel magazzino del negozio¬†rovistando tra la merce e na volta prelevati alcuni articoli,¬†avrebbe tentato di allontanarsi senza pagare ma √® stato fermato dal personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Panico per due commesse a Firenze: minacciate con le forbici

In questa notizia si parla di: firenze - panico - commesse - minacciate

Panico per due commesse a Firenze: minacciate con le forbici.

Panico per due commesse a Firenze: minacciate con le forbici - Arrestato uomo di 57 anni di origini austriache, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dagli agenti della Polfer ... Scrive lanazione.it

Firenze, direttore licenziato in tronco perché molestava le commesse di un negozio di lusso - Direttore di un noto negozio di accessori di pregio, del centro fiorentino, licenziato in tronco dalla società perché molestava sessualmente le commesse. Segnala corrierefiorentino.corriere.it