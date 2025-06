Panico nella metro di Seul lancia liquido infiammabile e appicca il fuoco | la fuga disperata dei passeggeri – Il video

Un atto di inaudita escalation di violenza scuote Seul: un uomo ha scatenato il caos sulla metropolitana, sprigionando un incendio e seminando il panico tra i passeggeri. Le immagini di sorveglianza rivelano un momento di terrore che ha cambiato per sempre la giornata di tanti. Un episodio che solleva gravi interrogativi sulla sicurezza urbana e la vulnerabilitĂ dei mezzi pubblici. La paura si intreccia con la speranza di una risposta efficace.

La Procura distrettuale del sud di Seul ha diffuso un video di sorveglianza che documenta il momento in cui, lo scorso 31 maggio, un uomo ha appiccato un incendio su un treno affollato della linea 5 della metropolitana, nella capitale sudcoreana. Le immagini mostrano il sospettato mentre cosparge il pavimento del vagone con un liquido infiammabile, per poi darvi fuoco. In pochi istanti, il panico si diffonde tra i passeggeri: si vedono pendolari in fuga, tra cui un uomo che, nel tentativo di scappare, scivola e cade a terra. Il fumo invade rapidamente il vagone e si propaga anche a quello adiacente, anch’esso gremito, costringendo i viaggiatori a evacuare in fretta attraverso le porte. 🔗 Leggi su Open.online

