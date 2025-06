Pane e sostanze stupefacenti chiesto il processo per 17 imputati

Un’indagine che ha svelato un giro di droga a Lecce, portando alla richiesta di rinvio a giudizio per 17 imputati. Un’operazione che mette in luce le sfide della lotta alla criminalità e l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità. La vicenda si configura come un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, evidenziando la determinazione della giustizia nel perseguire questi reati.

LECCE - C’è la richiesta di rinvio a giudizio nell’inchiesta che fece luce su un gruppo impegnato nella vendita di droga a Lecce, nell’ambito della quale il 19 febbraio scorso furono arrestati nove indagati su disposizione del gip del tribunale di Lecce Angelo Zizzari (come riportato in questo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: pane - sostanze - stupefacenti - chiesto

IL COMUNE COMUNICA - Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droghe: domani l'evento informativo a cura di CAPS e Polizia Locale sulla spiaggia di Pane e Pomodoro; Ladro tra i bagnanti a Pane e Pomodoro: arrestato in spiaggia dalla Polizia locale; Ordinavano il pane per comprare la droga, 9 arresti tra Catania e Reggio – VIDEO.

Pane e sostanze stupefacenti, chiesto il processo per 17 imputati - È a otto di queste è mossa l’accusa più grave, quella di aver fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina e hashish). Lo riporta lecceprima.it

C'è un primo ricorso alla Corte costituzionale sul nuovo codice della strada - Il Post - In base alle nuove regole del codice della strada, che non fanno distinzione sul tipo di test, il magistrato ha chiesto un decreto penale di condanna per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Da ilpost.it