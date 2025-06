Panchine mercato e chi è fuori dal progetto Juve è il Mondiale della verità

Il mercato estivo sta scuotendo le fondamenta della Juventus, lasciando intravedere una rivoluzione in vista. Con alcune panchine vuote e altri giocatori che potrebbero uscire dal progetto, il futuro della squadra si fa incerto ma affascinante. Tra trattative e nuove opportunità, il 232 potrebbe rivelarsi il vero mondio della verità juventina. Resta con noi per scoprire cosa riserva il nuovo capitolo bianconero.

Questa squadra sembra poter davvero fare a meno di alcuni giocatori. E col mercato aperto, alcuni elementi della squadra che √® ora negli Stati Uniti non √® detto che siano parte della rosa della prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Panchine, mercato e chi √® fuori dal progetto. Juve, √® il Mondiale della verit√†

Il mercato dei cadetti, fra panchine e acquisti. Monza, tutto su Bianco. Arriva Sardo (2005) - Il Monza si prepara a un nuovo capitolo: con l'arrivo del giovane Sardo, classe 2005, la squadra punta a un rilancio strategico.

L'ex tecnico biancoeleste Delio Rossi ha commentato il ritorno sulla panchina della Lazio di Sarri e le possibili strategie da attuare sul fronte mercato criticando Lotito. "La gente non è stupida, se hai la stessa rosa e vuoi far ricadere le colpe sul Baroni di turno, Vai su Facebook

Lazio mercato bloccato, tre parametri fuori norma e Sarri può lasciare - Problemi in casa Lazio con la società che deve fare i conti con un mercato bloccato per non aver rispettato tre parametri richiesti dalla FIGC, Sarri potrebbe clamorosamente dimettersi ... Come scrive quifinanza.it

Il "caso" Theo Hernandez non è chiuso: per Milan è fuori dal progetto rossonero - Il caso è tutt'altro che chiuso: il futuro di Theo Hernandez resta lontano dal Milan, almeno nei piani della società. Riporta msn.com