Palmeiras-Botafogo | dove vederla orario e probabili formazioni

Appassionati di calcio, preparatevi a vivere un evento imperdibile: Palmeiras e Botafogo si sfideranno nel cuore degli Stati Uniti, all’Lincoln Financial Field di Philadelphia, per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Un match ricco di emozioni, con formazioni pronte a darsi battaglia. Ma dove e quando seguire questa sfida epica? Ecco tutte le info su orario, formazione e come vederla in tv!

Al Lincoln Financial Field la sfida del Mondiale per Club Palmeiras-Botafogo: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Lincoln Financial Field di Philadelphia si giocherà la gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Palmeiras-Botafogo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palmeiras-Botafogo: dove vederla, orario e probabili formazioni

Mondiale per Club: il Botafogo di Correa risponde al PSG, 2-1 a Seattle Sounders. Palmeiras-Porto 0-0 - Il calcio internazionale infiamma i cuori degli appassionati con match mozzafiato e risultati sorprendenti.

