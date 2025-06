Pallanuoto Ruani nella nazionale under 16

L’energia e il talento di Laura Ruani, promettente stella della pallanuoto italiana, brillano ora in Turchia, dove rappresenta la Nazionale Under 16 agli Europei di categoria. Con il cuore e la determinazione, Laura si prepara a sfidare le migliori squadre europee a Istanbul, portando con sé l’orgoglio di Tolentino e dell’Italia. Un’avventura che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua giovane carriera sportiva…

Laura Ruani, della Npn Tolentino, è partita per la Turchia con la Nazionale italiana Under 16: parteciperà agli Europei di categoria con la squadra guidata dal tecnico Aleksandra Cotti. Le gare sono in programma da oggi (27 giugno) fino al 3 luglio a Istanbul. Oltre a Laura Ruani fanno parte dell'Italia Under 16 Sara Pulvirenti e Thea Costa (L'Ekipe Orizzonte), Beatrice Battel (Plebiscito Padova), Francesca Pantani (Florentia), Sofia Zanoni e Malika Gaia Bovo (AN Brescia), Matilde Lombardo, Giulia De Capitani di Vimercate, Benedetta Bo e Carlotta Paganuzzi (Energia Bogliasco 1951), Margherita Minuto (Locatelli Genova), Francesca Lucignani (Rapallo), Matilde Gallettini e Rebecca Novella (Sori Pool Beach).

