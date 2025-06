Palinsesti Sanremo 2026 in bilico? ‘Il Festival è della Rai ovunque si faccia’

Il futuro del Festival di Sanremo, simbolo indiscusso della cultura italiana, pende ancora da un filo. Durante la presentazione dei palinsesti 2025/2026 a Napoli, il CEO Rai Giampaolo Rossi ha ribadito con fermezza: “Il Festival di Sanremo è il Festival della Rai”. Questo richiamo sottolinea come l’evento vada oltre l’Ariston, rappresentando un patrimonio nazionale che solo la televisione pubblica può valorizzare e preservare. Ma quali sfide attendono questa icona?

Un patrimonio Rai ben oltre l’Ariston. Alla presentazione dei palinsesti 2025?2026 tenutasi a Napoli, l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi ha ribadito con forza un concetto chiave: “Il Festival di Sanremo è il Festival della Rai”. Secondo Rossi, senza il know-how, le risorse e l’esperienza produttiva dell’azienda di servizio pubblico, non sarebbe possibile allestire un evento così complesso e prestigioso. Un messaggio rivolto sia al mercato italiano sia agli altri broadcaster europei: la Rai rimane unica per creatività organizzativa e capacità adattiva ai vincoli logistici del Teatro Ariston. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Palinsesti, Sanremo 2026 in bilico? ‘Il Festival è della Rai, ovunque si faccia’

In questa notizia si parla di: festival - palinsesti - sanremo - bilico

Palinsesti Rai: Roberto Benigni racconta San Pietro, Festival di Sanremo 2026, rivoluzione “Domenica In”, Lamborghini volto Rai2. Le 10 novità della stagione - Oggi al centro di produzione Rai di Napoli, è stata svelata l’offerta televisiva dei prossimi palinsesti: un vero e proprio “racconto infinito”.

«Alessandro Cattelan non comparirà nei palinsesti Rai che saranno presentati a giugno a Napoli. » Questa è, al momento, l’unica certezza sul futuro del conduttore, reduce da una stagione fitta d’impegni, tra Sanremo, Stasera c’è Cattelan, Hot Ones e il podc Vai su Facebook

Rai vs Mediaset, stretto un patto per Sanremo: niente guerra agli ascolti durante il Festival di Conti; CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 14 febbraio 2025; Sanremo 2025 stravolge la tv: Grande Fratello, De Filippi, Sciarelli. Chi si ferma e chi osa.

Sanremo, la Rai e il nodo del bando: «Faremo il Festival, anche altrove se necessario. Senza di noi non esisterebbe» - Il verdetto atteso per la fine del mese (parola del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager) non ha fatto in tempo ad arrivare ... Come scrive msn.com

Palinsesti Rai 2025 e il caso Sanremo: “Il Festival è della Rai, si farà comunque” - 2026, l'amministratore delegato Rossi e Carlo Conti intervengono sulla delicata situazione legata alla gara del Comune di Sanremo: ecco cosa hanno dett ... Si legge su msn.com