Palinsesti Raiuno si conferma rete della musica

Rai Uno si riconferma il palcoscenico principale della musica italiana, offrendo un palinsesto ricco di emozioni e grandi eventi. Dalla magica serata di 'Semplicemente Fiorella' alle entusiasmanti premiazioni dei 'Tim Music Awards', la rete si prepara a coinvolgere il pubblico con spettacoli indimenticabili. La stagione 2025-2026 promette di essere un vero e proprio viaggio tra note, emozioni e talenti, confermando il suo ruolo di punta nel panorama musicale nazionale.

Napoli, 27 giugno 2025 - Tanta musica nei palinsesti di Raiuno della stagione televisiva 2025-2026. Da settembre, la rete ammiraglia parte all'insegna della musica. Ritornano 'Semplicemente Fiorella', serata evento alle Terme di Caracalla a Roma, ma anche i grandi premi della musica italiana, i 'Tim Music Awards', in diretta dall'Arena di Verona. La grande festa di 'Jukebox - La notte delle hit' accenderà l'Inalpi Arena di Torino e farà ballare il pubblico di ogni età, con la conduzione di Antonella Clerici e la partecipazione di Clementino. Su Raiuno la musica sarà anche celebrazione e ricordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Palinsesti, Raiuno si conferma rete della musica

