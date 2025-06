Palinsesti Rai | Whoopi Goldberg entra nel cast di Un posto al sole

Un mondo di sorprese si apre con l’annuncio del palinsesto Rai 2025/2026: Whoopi Goldberg, icona indiscussa dell’intrattenimento mondiale e unica artista ad aver conquistato Oscar, Grammy, Emmy e Tony, entra nel cast di Un Posto al Sole. Un’alleanza tra star internazionali e il celebre daily drama di Rai Tre, che nel 2026 celebrerà 30 anni di successi. La soap si prepara a sorprenderci ancora, e questa novità promette scintille.

