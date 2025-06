Palinsesti Rai tornano Benigni con monologo su San Pietro ed il Processo del lunedì De Martino confermato saltano Perego e Ventura

Gli amanti della televisione possono festeggiare: i palinsesti Rai tornano a sorprendere, tra conferme e piacevoli novità. Tra monologhi su San Pietro e il processo di martedì, la rete si prepara a regalare momenti imperdibili, come il ritorno di Roberto Benigni in prima serata a dicembre. Uno straordinario mix di storie, approfondimenti e intrattenimento che promette di coinvolgere il pubblico e rendere questa stagione televisiva indimenticabile.

Tra i programmi confermati Report di Sigfrido Ranucci, Presa Diretta di Riccardo Iacona, Farwest con Salvo Sottile e Lo stato delle cose di Massimo Giletti Presentati i palinsesti Rai a Napoli. Diverse le novità, tra cui il ritorno di Roberto Benigni in prima serata a dicembre. "Uno straordin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Palinsesti Rai, tornano Benigni con monologo su San Pietro ed il Processo del lunedì, De Martino confermato, saltano Perego e Ventura

