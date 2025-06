Palinsesti Rai | torna Benigni racconterà San Pietro Avanti con Conti Clerici Matano e De Martino Angela confermato

La Rai sorprende ancora con la sua programmazione 2025-2026, presentata all'Auditorium di Napoli: tra novità inaspettate e conferme solide spicca il ritorno di Roberto Benigni, che narrerà Pietro chiudendo il Giubileo in una prima serata su Rai 1. Un evento imperdibile che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico, rinvigorendo il legame tra la televisione pubblica e i grandi momenti di cultura e spiritualità.

Roma, 27 giugno 2025 – Tra new entry del tutto inattese e solide conferme, la Rai ha presentato oggi la nuova offerta televisiva 2025-2026, presso l'Auditorium di Napoli. Primo tra tutti il ritorno del premio Oscar Roberto Benigni. Benigni racconta Pietro e chiude il Giubileo. "Credo che sia doveroso annunciarlo con grande orgoglio, Roberto Benigni racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Sarà una prima serata su Rai 1, in onda il prossimo dicembre (probabilmente il 10) in occasione della solenne chiusura del Giubileo del 2025, un progetto che vede Benigni, un maestro della nostra cultura, di cui ho voluto fortemente il ritorno in Rai, mancava già da tantissimi anni, da credo un decennio".