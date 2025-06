Palinsesti Rai torna Benigni A dicembre racconterà San Pietro

Un ritorno atteso con entusiasmo: Roberto Benigni, uno dei più amati talenti italiani, torna in tv a dicembre con un evento imperdibile su Rai1. Raccontando Pietro dal cuore del Vaticano, Benigni ci guiderà in un viaggio unico e emozionante, celebrando il Giubileo e la figura di un simbolo universale. L'intera nazione si prepara a vivere questa esperienza straordinaria, che promette di emozionare e coinvolgere tutti gli spettatori.

"Uno straordinario evento con Roberto Benigni che racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Una prima serata in onda dicembre su Rai1 per la chiusura del Giubileo". Lo ha annunciato l'Ad Giampaolo Rossi alla presentazione dei palinsesti a Napoli. "Ho voluto fortemente il suo ritorno in Rai, mancava da un decennio", ha aggiunto, spiegando che sarà "interprete della figura di Pietro: dal cuore simbolico.