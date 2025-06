Palinsesti Rai Rossi | Oltre 150 talent per continuare percorso di trasformazione

In un vibrante spirito di innovazione e rinnovamento, Rai presenta i suoi nuovi palinsesti, un'ampia offerta che coinvolge oltre 150 talent provenienti da tutta Italia. Questa festa rappresenta l'inizio di un percorso di trasformazione, puntando su contenuti più coerenti, moderni e rappresentativi della nostra realtà . Giampaolo Rossi sottolinea come questa strategia mira a rafforzare la continuità e la qualità dell’offerta televisiva, continuando a sorprendere e coinvolgere il pubblico con nuove frontiere di intrattenimento e informazione.

“Presentiamo i palinsesti in questa straordinaria festa della Rai con otre 150 talent provenienti da tutta Italia per inaugurare una Rai che continua il suo percorso di trasformazione sia dal punto di vita industriale sia nei linguaggi che nei contenuti. Abbiamo fatto un lavoro di razionalizzazione dei palinsesti con l’obiettivo di dare maggiore continuitĂ e una migliore chiave di lettura dei palinsesti”. Lo ha dichiarato Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai a margine della presentazione dei palinsesti in corso a Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Palinsesti Rai, Rossi: “Oltre 150 talent per continuare percorso di trasformazione”

