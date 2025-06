Palinsesti Rai | Roberto Benigni racconta San Pietro Festival di Sanremo 2026 rivoluzione Domenica In Lamborghini volto Rai2 Le 10 novità della stagione

Oggi al centro di produzione Rai di Napoli, è stata svelata l’offerta televisiva dei prossimi palinsesti: un vero e proprio “racconto infinito”. Tra novità sorprendenti, il ritorno di Roberto Benigni, la rivoluzione di “Domenica In” e i nuovi volti di Rai2 come Nicola Savino ed Elettra Lamborghini. La stagione promette emozioni, innovazione e contenuti digitali su Rai Play. Restate con noi per scoprire tutte le anteprime di questa entusiasmante stagione televisiva!

Al centro di produzione Rai di Napoli, oggi venerdì 27 giugno, è stata presentata l’offerta televisiva dei prossimi Palinsesti Rai. “Un racconto infinito” è stato il sottotitolo dell’evento riservato ai media nazionali. Tra le novità ci sono il ritorno di Roberto Benigni, la rivoluzione dentro la casa di “Domenica In”, Nicola Savino ed Elettra Lamborghini nuovi volti di Rai2. Si punta anche al contenuto digitale su Rai Play tra anteprime e format creati ad hoc. Altrettanti i titoli confermati, tra questi su Rai1 “Tale e Quale Show” con Carlo Conti (in onda il venerdi? dal 26 settembre al 7 novembre), “ The Voice Senior” con Antonella Clerici (in onda da venerdi? 14 novembre al 19 dicembre), “Affari Tuoi” con Stefano De Martino (dal 7 settembre), “Ballando con le stelle” con Milly Carlucci (in onda il sabato dal 27 settembre al 20 dicembre) e “La confessione” di Peter Gomez su Rai3 (in onda il sabato alle 20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Palinsesti Rai: Roberto Benigni racconta San Pietro, Festival di Sanremo 2026, rivoluzione “Domenica In”, Lamborghini volto Rai2. Le 10 novità della stagione

