Palinsesti RAI | quali conduttori potrebbero disertare la presentazione prevista oggi a Napoli

In casa Rai si respira una brutta aria e oggi a Napoli, alla presentazione dei palinsesti televisivi, potrebbero non presentarsi alcuni dei big della TV di Stato. Oggi a Napoli la Rai presenta i palinsesti della nuova stagione televisiva, ma l'atmosfera non è proprio serena. Tra tagli ai programmi, scelte discutibili degli ultimi tempi e tensioni dietro le quinte, diversi volti noti della TV potrebbero decidere di non partecipare all'evento per dare un segnale. Il malcontento serpeggia e in molti sembrerebbero aver deciso di portarlo allo scoperto. L'affaire Gigi Marzullo: il conduttore darà forfait? "Mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per niente?" si chiedeva Nanni Moretti in Ecce bombo e Gigi Marzullo sembra averne preso in prestito il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it