Palinsesti Rai per il Prime time si punta sull' usato sicuro | De Martino Clerici Conti e Carlucci pilastri Si sperimenta con Elettra Lamborghini e i The Jackal

La Rai si prepara a conquistare il prime time con un mix di garanzia e innovazione: i pilastri come De Martino, Clerici, Conti e Carlucci confermano la loro presenza, mentre si sperimenta con volti come Elettra Lamborghini e i The Jackal. L’attesa cresce per una stagione ricca di sorprese, presentata in diretta da Napoli, pronta a sorprendere e coinvolgere milioni di spettatori. La tv pubblica rinasce e si reinventa: ecco cosa ci aspetta.

Si alza il sipario sulla nuova stagione della TV di Stato. In diretta da Napoli, la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai 2025-2026 svela tutte le novità che animeranno i.

Spunta il nome di Barbara D'Urso ai palinsesti Rai: "Otto prime serate per lei"

