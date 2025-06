Palinsesti Rai Manfredi | In televisione tante storie di successo napoletane

Nel cuore di Napoli, un fiorente panorama di storie di successo si intreccia con l’industria creativa nazionale. Il ruolo della città come centro pulsante di produzioni televisive e culturali si riflette nel continuo impegno della Rai, che riconosce la sua profonda connessione con la realtà napoletana. Gaetano Manfredi, sindaco della città, evidenzia come questa sinergia sia il simbolo di un rapporto sentimentale e produttivo che arricchisce entrambe le parti.

“Napoli ha un ruolo nell’industria creativa nazionale. Il successo televisivo di tante storie napoletane è il grande contributo della città all’azienda con la quale c’è un rapporto sentimentale. La presenza del centro di produzione Rai in città non è banale ma la testimonianza di una grande attività produttiva strettamente connessa con la realtà della città” Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco si Napoli a margine della presentazione dei palinsesti in corso nel capoluogo partenopeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it