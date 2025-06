Palinsesti Rai le novità 2025-2026 | Mara Venier assente Confermata Balivo

In un’anteprima eccezionale dalla vivace Napoli, la Rai svela i palinsesti 2025-2026, tra ritorni di grandi nomi e nuove sorprese. Mara Venier, regina della stagione, sarà assente, mentre Barbara D’Urso conferma il suo ritorno, promettendo emozioni e innovazione. Con il Centro di Produzione di Via Marconi come sfondo, l’Italia si prepara a un futuro televisivo ricco di fascino e novità che non lasceranno indifferenti.

In diretta da Napoli, dove la tradizione incontra il futuro della televisione italiana, la Rai ha sciolto finalmente le riserve sui palinsesti 2025-2026. Un evento carico di volti noti, ritorni attesi, debutti sorprendenti e – non da ultimo – qualche assenza che non è passata inosservata. Sullo sfondo, il Centro di Produzione di Via Marconi, simbolo della creatività del servizio pubblico ribadita dal lungo discorso dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, che oggi si è trasformata in un grande teatro che ha ospitato l’annuncio della ristrutturazione totale dell’ offerta tv di Rai, declinata nelle sue molteplici sfaccettature. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Palinsesti Rai, le novità 2025-2026: Mara Venier assente. Confermata Balivo

In questa notizia si parla di: palinsesti - novità - mara - venier

Palinsesti Rai, conferme e novità per la nuova stagione televisiva - I palinsesti Rai per l'autunno 2025 si stanno delineando con conferme e novità. La lunga preparazione promette sorprese e ritorni di volti amati, mantenendo vive le icone televisive che hanno fatto la storia della rete.

Mara Venier “minaccia di non andare ai palinsesti Rai” Il clima di polemiche in Rai investe anche la conduttrice, cosa sta succedendo: Vai su Facebook

Palinsesti Rai, le novità 2025-2026: Mara Venier assente. Confermata Balivo; Perché Mara Venier è assente alla Presentazione Palinsesti Rai, il video con Nicola Carraro: Ci spostiamo dopo 8 mesi; Domenica In, Mara Venier verso lo ‘sciopero’: Minacca di saltare i palinsesti Rai. La protesta dopo i cambi (sgraditi).