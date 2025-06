Palinsesti Rai l’ad Rossi annuncia il ritorno di Roberto Benigni

Roberto Benigni torna in TV per un evento straordinario: racconterà Pietro, nel cuore del Vaticano, durante la chiusura del Giubileo 2025. Un ritorno atteso da anni, annunciato con entusiasmo da Giampaolo Rossi, alla guida della Rai. La sua presenza promette di essere un momento indimenticabile, capace di unire cultura e spiritualità in un palinsesto ricco di emozioni. Un appuntamento che nessuno vorrà perdere.

“ Roberto Benigni racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Il prossimo dicembre in occasione della solenne chiusura del Giubileo 2025. Un maestro della nostra cultura, di cui ho voluto fortemente il ritorno in Rai, dalla quale mancava da dieci anni”. Lo ha annunciato Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai durante la presentazione dei palinsesti per la stagione 20252026 in corso a Napoli. “Si farà interprete e voce della figura di Pietro, il primo pellegrino e fondatore della chiesa universale”, ha aggiunto Rossi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Palinsesti Rai, l’ad Rossi annuncia il ritorno di Roberto Benigni

