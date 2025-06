Palinsesti Rai la protesta di Ranucci | Tagliate 4 puntate di Report

La protesta di Sigfrido Ranucci scuote i palinsesti Rai: dopo aver realizzato 28 puntate di Report, viene annunciato un taglio a sole 24. trasmettendo un messaggio chiaro sulla difficile gestione delle risorse e sulle sfide che affrontano giornalisti e programmi di inchiesta. La questione solleva domande cruciali sulla libertà di informazione e il ruolo della televisione pubblica in un’epoca di tagli e restrizioni.

“Quest’anno abbiamo fatto 28 puntate, ricevo la comunicazione che ne saranno 24. La matematica è semplice. Devo fare i contratti in base ai numeri delle puntate, hanno giĂ deciso che i miei sono tagliati”. Queste le parole di Sigfrido Ranucci giunto all’esterno della sede Rai di Napoli, dove è in corso la presentazione dei palinsesti 20252026, per partecipare alla manifestazione di protesta per gli annunciati tagli alla trasmissione Report. 🔗 Leggi su Lapresse.it