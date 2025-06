Palinsesti Rai la protesta dei giornalisti contro i tagli Ranucci | I miei collaboratori perderanno il 14% della retribuzione

Mentre Rai svela il nuovo palinsesto per la stagione, i giornalisti del servizio pubblico manifestano con forza contro i tagli che minacciano la qualità dell'informazione. La protesta di Napoli sottolinea un crescente disagio tra i professionisti, preoccupati per il futuro dei programmi di inchiesta e la perdita di professionalità. I collaboratori di Rai rischiano di perdere il 14% della retribuzione, una scelta che mette a dura prova l’indipendenza e l’integrità del giornalismo pubblico.

La Rai presenta il palinsesto per la prossima stagione mentre all’esterno i giornalisti del servizio pubblico protestano per i tagli. Fuori dal centro di produzione Rai di Napoli in Via Marconi una nutrita delegazione di cronisti, politici e attivisti ha contestato il ridimensionamento previsto dall’azienda. Un piano di tagli del 2% sui costi esterni nel 2026 e del 4% nel 2027 che ha portato alla cancellazione di programmi di inchiesta e approfondimento come Rebus, Agorà Weekend e Linea di confine, oltre al ridimensionamento dei programmi di punta dell’informazione e dell’approfondimento da Report a Presa Diretta, da Petrolio fino a XXI Secolo?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Palinsesti Rai, la protesta dei giornalisti contro i tagli. Ranucci: “I miei collaboratori perderanno il 14% della retribuzione”

