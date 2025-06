Palinsesti Rai in posa per i fotografi i conduttori della nuova stagione televisiva

I volti iconici della Rai si svelano in un’occasione speciale: la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi nel cuore del centro di produzione di Napoli. Fotografi catturano i conduttori pronti a conquistare gli italiani con le novità della stagione, mentre sfoggiano sorrisi e look impeccabili. Un momento di grande attesa che anticipa un’annata ricca di emozioni e innovazioni. La nuova stagione televisiva sta per cominciare, e voi siete pronti a scoprirla?

I volti noti dei programmi Rai che accompagneranno gli italiani per la nuova stagione televisiva in posa per i fotografi nel centro di produzione Rai di Napoli in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Palinsesti Rai, in posa per i fotografi i conduttori della nuova stagione televisiva

In questa notizia si parla di: palinsesti - posa - fotografi - stagione

Palinsesti Rai, in posa per i fotografi i conduttori della nuova stagione televisiva; A Ballando Lino Banfi, il figlio di Rocco, Wanda Nara, Ventura e gli altri; Alessia Marcuzzi torna sotto i riflettori: in total white alla presentazione dei palinsesti Rai, foto.

Palinsesti Rai, in posa per i fotografi i conduttori della nuova stagione televisiva - (LaPresse) I volti noti dei programmi Rai che accompagneranno gli italiani per la nuova stagione televisiva in posa per i fotografi nel centro ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Palinsesti Rai: la nuova stagione di Milly Carlucci, Francesca Fagnani, Stefano De Martino e Alberto Angela - (LaPresse) Ripartono da settembre Stefano De Martino con 'Affari Tuoi' e Milly Carlucci con 'Ballando con le stelle'. Come scrive stream24.ilsole24ore.com