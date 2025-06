Palinsesti Rai Il Collegio torna su Rai 2 e cambia tutto | nuova location nuovi docenti nuova era

Il celebre docu-reality “Il Collegio” torna su Rai 2 con una svolta radicale: nuova location, nuovi docenti e un format rinnovato che segna una vera e propria rivoluzione. Questa nona edizione, in esclusiva digitale su RaiPlay, ci trasporta nel 1990, un anno di grandi cambiamenti storici e culturali. Preparatevi a rivivere un’epoca indimenticabile, immersi in una sfida tra passato e presente. La stagione promette di catturare il pubblico come mai prima d’ora.

“Il Collegio” non si limita a tornare: si reinventa, si rilancia e si impone come fenomeno cult per una nuova generazione. La nona edizione del docu-reality, per la prima volta in esclusiva “digital first” su RaiPlay, catapulta i protagonisti nel 1990, anno di svolta globale: crollo del blocco sovietico, liberazione di Nelson Mandela, Mondiali di calcio in Italia e walkman sempre accesi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: collegio - palinsesti - torna - cambia

L'evento dedicato a Pietro dal Vaticano è l'unica (o quasi) sorpresa negli annunci della prossima stagione del servizio pubblico. Soliti noti, talk show culturale per Barbareschi e per i giovani torna Il Collegio Vai su X

Torna, con la seconda edizione, la manifestazione “Cini motor festival” nel weekend del 21 e 22 giugno, in Piazza Gramsci. Una kermesse del mondo dei motori nella sua più ampia accezione: auto e moto, anche d’epoca, auto tunning, componentistica e acce Vai su Facebook

Palinsesti Rai, Il Collegio torna su Rai 2 e cambia tutto: nuova location, nuovi docenti, nuova era; Palinsesti Rai, novità Benigni e tagli all'informazione. Per il resto è un copia e incolla; Rai, i nuovi palinsesti: via Cattelan, torna Savino. Molte conferme.

Torna ‘Il Collegio’, ma la Rai lo mette in “castigo”: dove vederlo - reality sarà di nuovo in onda dopo uno stop di due anni: riuscirà a ripagare la fiducia con buoni ascolti tv? Scrive quotidiano.net

Il Collegio torna su Rai Due: ecco tutte le novità della nuova edizione - Torna Il Collegio nella prima serata della cadetta dell'Azienda Pubblica Tv Oggi sono stati presentati ufficialmente i nuovi Palinsesti Rai. Come scrive msn.com