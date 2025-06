Palinsesti Rai e dintorni | le pillole dalla presentazione di Napoli

Al Centro di produzione Rai di Napoli, tra entusiasmo e tradizione, si è svelato il palinsesto Rai 2025-2026, intitolato "Un racconto infinito". Tra novità poco sorprendenti e un ritorno atteso come quello di Roberto Benigni, l’offerta si configura come una continuità con alcuni colpi di scena. La stagione promette di coinvolgere il pubblico con contenuti che, pur mantenendo la fidelizzazione, cercano di sorprendere. E ora, scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova annata televisiva.

Al Centro di produzione Rai di Napoli è andata in scena la tradizionale presentazione dei palinsesti Rai della stagione 2025-2026. Dietro al titolo altisonante, Un racconto infinito, le novità però sono ben poche. Non a caso per il Day Time si è parlato di «cambiamento nella continuità». Fa eccezione solo il ritorno (il 10 dicembre) di Roberto Benigni sulla rete ammiraglia. Questa volta il premio Oscar racconterà San Pietro dal Vaticano. Svelato anche il nome che affiancherà Mara Venier alla conduzione di Domenica In: Gabriele Corsi. Da sinistra Gianmarco Mazzi, Vincenzo De Luca, Gaetano Manfredi, Giampaolo Rossi, Roberto Sergio, Simona Agnes (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Palinsesti Rai e dintorni: le pillole dalla presentazione di Napoli

