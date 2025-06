Palinsesti Rai | da Benigni a Domenica In le novità

I palinsesti Rai per la stagione 2025-26 si rivelano un mix di conferme e piacevoli ritorni, presentati a Napoli con grande entusiasmo. Tra le novità più attese spicca il ritorno di Roberto Benigni, che, dopo il successo de Il Sogno, racconterà ancora una volta la figura di San Pietro in Vaticano. Con queste anteprime, la tivù di Stato si prepara a regalare un anno ricco di emozioni e innovazioni, pronti a conquistare il pubblico di sempre e quello nuovo.

Tante conferme e poche novità per i palinsesti Rai della stagione 2025-26, presentati a Napoli. La tivù di Stato punta sul grande ritorno di Roberto Benigni che, dopo il successo de Il Sogno, su Rai 1 racconterà la figura di San Pietro in Vaticano in un'altra serata evento. Come già anticipato, piccolo cambiamento per la conduzione di Domenica In con Gabriele Corsi che affiancherà Mara Venier. Non mancheranno poi Carlo Conti, anche con il Festival di Sanremo, con il suo Tale e Quale Show, Antonella Clerici ancora alla guida di The Voice Senior e Milly Carlucci, che non farà mancare il suo tradizionale appuntamento con Ballando con le stelle.