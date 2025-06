Palinsesti Rai | cancellato Citofonare Rai 2 di Simona Ventura Flavio Montrucchio è il nuovo conduttore de I Fatti Vostri

La stagione televisiva 2025/2026 si apre con grandi novità: il celebre "Citofonare Rai 2" di Simona Ventura salta a causa del Mondiale di sci, mentre Flavio Montrucchio prende le redini de "I Fatti Vostri". I palinsesti Rai, annunciati oggi, svelano un mix di innovazione e tradizione, confermando l’attenzione verso i conduttori torinesi. Ma quali altri cambiamenti attendono il pubblico? Scopriamoli insieme!

