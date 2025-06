Palinsesti Rai | arriva Whoopi Goldberg torna Benigni Rossi | Il Festival di Sanremo si farà anche altrove

La Rai svela i suoi nuovi palinsesti a Napoli, puntando su un rinnovamento soft e sulla continuità di volti famosi come Carlo Conti e Mara Venier. Tra conferme e ritorni, tra novità e garanzie, il pubblico potrà godere di programmi consolidati e alcune sorprese che arricchiranno l’offerta televisiva, come il ritorno di Whoopi Goldberg e la presenza di grandi eventi come il Festival di Sanremo, che si espanderà anche oltre i confini nazionali. La stagione promette grande intrattenimento e qualità, mantenendo saldo il legame con gli spettatori.

La Rai presenta a Napoli i nuovi palinsesti, all’insegna di un rinnovamento soft: nessun cambio di programma clamoroso, nessuna trasmissione di punta chiusa: squadra che vince non si cambia. La Rai scommette sui volti storici, da Carlo Conti a Mara Venier, da Stefano De Martino ad Alberto Angela. Anche per quanto riguarda gli approfondimenti, Report di Sigfrido Ranucci, per il quale la sinistra aveva già gridato all’epurazione, resta in palinsesto almeno fino al 31 maggio 2026. Anche se il conduttore di Raitre già si lamenta del fatto che potrebbero venire tagliate alcune puntate. Ma sono polemiche marginali che non ridimensionano l’impianto della programmazione della prossima stagione del servizio pubblico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Palinsesti Rai: arriva Whoopi Goldberg, torna Benigni. Rossi: “Il Festival di Sanremo si farà, anche altrove”

Whoopi Goldberg farà parte del cast di "Un Posto al Sole" L'annuncio durante la presentazione a Napoli dei palinsesti Rai. Il suo personaggio debutterà in una storyline speciale come “recurring character” in alcuni episodi che andranno in onda nel 2026 Vai su Facebook

Palinsesti Rai, torna Benigni con una serata evento su San Pietro. Whoopi Goldberg nel cast di «Un posto al sole». Conferme di Conti, Clerici, De Martino, Carlucci. Vai su X

