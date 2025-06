palinsesti rai 3 2025 2026

È tempo di scoprire i nuovi palinsesti TV, e Rai 3 apre le sue porte svelando le carte per la stagione 2025/2026. Tra qualche novità e conferme, la rete si prepara a offrire contenuti coinvolgenti e riflessivi, mantenendo fede alla propria identità culturale. Cosa ci attende in questa avventura televisiva? Scopriamolo insieme, perché il meglio sta per iniziare.

E’ tempo di palinsesti e la Rai è la prima a svelare le sue carte per la prossima stagione TV 20252026. Su Rai 3 si registrano alcuni tagli e ben poche ‘novità’. In prima serata, nei sabati invernali, arriva Massimiliano Ossini con La Città Ideale. In daytime, Maria Latella, invece, saluta la seconda serata con A casa di Maria Latella per approdare a La Biblioteca dei Sentimenti che si sposta dal sabato al venerdì pomeriggio. In uscita dal programma, dunque, Greta Mauro che condurrà con il ripescato Pino Strabioli il nuovo Caffé Italia il lunedì pomeriggio per 30 puntate. In daytime, assente Giovanni Minoli con MixerStoria – La Storia siamo Noi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it