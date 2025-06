Palinsesti Rai 2025-26 | tutte le novità il futuro della d’Urso e di Sanremo

Scopri in anteprima i palinsesti Rai 2025-2026: tra conferme e interessanti novità, il futuro della tv pubblica si apre a nuove prospettive. Il direttore Rossi ha annunciato che Sanremo continuerà a essere protagonista, anche se il Festival potrebbe evolversi in modo sorprendente. Restate con noi per scoprire tutte le anticipazioni su programmi, volti e innovazioni che plasmeranno la prossima stagione televisiva italiana.

Presentati i Palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025-2026: non ci sono grandi novità, ma tante conferme. Sul futuro di Sanremo il direttore Rossi ha chiarito: "La Rai farà il festival anche se non sarà Sanremo".

Palinsesti Rai: Roberto Benigni racconta San Pietro, Festival di Sanremo 2026, rivoluzione “Domenica In”, Lamborghini volto Rai2. Le 10 novità della stagione - Oggi al centro di produzione Rai di Napoli, è stata svelata l’offerta televisiva dei prossimi palinsesti: un vero e proprio “racconto infinito”.

