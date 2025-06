Palinsesti Rai 2025 26 la presentazione a Napoli A dicembre un monologo di Benigni su San Pietro In arrivo docufilm su Pino Daniele e Giancarlo Siani

Nel cuore di Napoli, l’evento ha svelato i nuovi orizzonti televisivi per il 2025/26, tra monologhi di Benigni su San Pietro, un attesissimo docufilm su Pino Daniele e Giancarlo Siani, e una tv in continua evoluzione. L’Auditorium del Centro di Produzione Rai si trasforma in palcoscenico di innovazione e storie coinvolgenti, aprendo le porte a un nuovo modo di raccontare e intrattenere. La rivoluzione televisiva è ormai alle porte, pronta a sorprendere e affascinare il pubblico italiano.

La tv che cambia e si rimoderna. Nello storico Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai che partirà.

Scopri in anteprima le novità dei palinsesti Rai 2025-2026, svelate in diretta dalla suggestiva cornice di Napoli.

