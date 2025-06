Palinsesti Rai 2025 2026 | svelati i programmi a Napoli tra conferme novità e assenze clamorose

Palinsesti Rai 2025/2026: tra novità emozionanti, conferme attese e assenze clamorose, l’Auditorium di Napoli ha rivelato un’offerta televisiva ricca e coinvolgente, pronta a catturare il pubblico con programmi innovativi e tradizione impeccabile. Un evento che ha acceso il dibattito e le aspettative, lasciando tutti in attesa di scoprire come si evolverà il panorama televisivo italiano. Palinsesti Rai...

È stato l’Auditorium Rai di Napoli a fare da cornice alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 20252026, un evento attesissimo che ha svelato un’offerta variegata, capace di unire grandi show, informazione, cultura e sport in un racconto corale del Paese. Ma tra le luci puntate su nuovi format e conferme attese, non sono passate inosservate alcune assenze eccellenti che hanno sorpreso pubblico e addetti ai lavori. Palinsesti Rai 20252026, Rai 1 resta la regina del grande show. Rai 1 si conferma casa di eventi e show di punta: dal 26 settembre torna Tale e Quale Show di Carlo Conti, seguito il giorno dopo dal debutto della ventesima edizione di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci, mentre Antonella Clerici guiderà la sesta stagione di The Voice Senior dal 14 novembre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it