Palinsesti Rai 2025 2026 non si esclude l’arrivo di Barbara D’Urso | Esistono progetti che potrebbero riguardarla

Le ultime indiscrezioni sui palinsesti Rai 2025-2026 alimentano il gossip: l’ipotesi di rivedere Barbara D’Urso in onda suscita grande interesse. William Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, non esclude questa possibilità, anche se sottolinea che tutto è ancora in fase di valutazione. L’arrivo di una figura così forte potrebbe rivoluzionare gli schemi televisivi, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi futuri... Continua a leggere.

William Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento Prime Time, non esclude la possibilità che Barbara D'Urso possa approdare in Rai con un nuovo programma. Ma precisa: "Siamo in fase di analisi, è prematuro parlarne".

Cinquant'anni di televisione, sedici in Mediaset (Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Il Grande Fratello, Live-Non è la d'Urso e molti altri), arrivando a condurre quattro programmi nello stesso periodo, ascolti record

