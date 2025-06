Palinsesti Rai 2025 2026 | da Cattelan a Citofonare Rai2 chi non rivedremo in tv

Scopriamo insieme cosa ci aspetta nei palinsesti Rai 2025-2026: tra novità, conferme e alcune sorprese, il panorama televisivo si prepara a rinnovarsi. Da Cattelan a Citofonare Rai2, alcuni programmi storici lasciano spazio a nuove proposte, lasciando gli spettatori curiosi e appassionati. Resta con noi per conoscere tutte le anticipazioni sul futuro delle trasmissioni che accompagneranno le nostre serate, perché il meglio deve ancora arrivare!

Sono numerosi i programmi scomparsi dai palinsesti Rai in vista della prossima stagione televisiva. Tra i titoli sospesi figurano “E poi c’è Cattelan”, “Tango”, “Citofonare Rai2” e altri ancora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rai, i nuovi palinsesti: via Cattelan, torna Savino. Molte conferme - Pino Strabioli, dopo quasi 30 anni di Rai, ha tanto strepitato che poi un posticino in palinsesto glielo hanno trovato, a Caffè Italia su Rai 3 con Greta Mauro. Si legge su msn.com

Citofonare Rai 2, doccia fredda per Ventura e Perego: lo sgambetto della Rai - Arriva la doccia fredda per Simona Ventura e Paola Perego: la decisione della Rai sul futuro di Citofonare Rai 2. Secondo blitzquotidiano.it