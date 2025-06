Palinsesti Rai 2 2025 2026

I palinsesti Rai 2 per la stagione 2025/2026 sono stati svelati a Napoli, portando poche novità ma molte conferme. Con Max Giusti passato a Mediaset, Elettra Lamborghini prende il timone di Boss In Incognito, mentre Nicola Savino e Rocio Muñoz Morales guidano la nuova edizione di Freeze. In daytime, il pubblico potrà continuare a godersi i programmi preferiti, arricchiti dalla freschezza delle nuove coppie e proposte che promettono di coinvolgere ed entusiasmare.

Sono stati presentati a Napoli, nella giornata odierna, i Palinsesti Rai della stagione TV 20252026. Pochissime le novità per quanto riguarda Rai 2: dato il passaggio di Max Giusti a Mediaset, Elettra Lamborghini è la nuova conduttrice di Boss In Incognito, giunto all’undicesima edizione, mentre la coppia inedita formata da Nicola Savino e Rocio Muñoz Morales sarà alla conduzione di Freeze. In daytime, come già annunciato, Flavio Montrucchio subentra a Tiberio Timperi (che passa su Rai 1) nella conduzione de I Fatti Vostri al fianco di Anna Falchi. Tra i riconfermati Teo Mammucari con Lo Spaesato e Francesca Fagnani con Belve e Belve Crime, in onda da ottobre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Palinsesti Rai 2 2025/2026

In questa notizia si parla di: palinsesti - lamborghini - rocio - savino

Palinsesti Rai: Roberto Benigni racconta San Pietro, Festival di Sanremo 2026, rivoluzione “Domenica In”, Lamborghini volto Rai2. Le 10 novità della stagione - Oggi al centro di produzione Rai di Napoli, è stata svelata l’offerta televisiva dei prossimi palinsesti: un vero e proprio “racconto infinito”.

Programmi tv Rai 2025/2026 per la prima serata: le novità con Elettra Lamborghini, Nicola Savino e Rocio Morales; Rocío Muñoz Morales, staffetta con De Martino su Rai 2 (dopo le voci di flirt): cosa farà la moglie di Raoul Bova; Presentati a Napoli i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025/2026: novità e conferme.

Programmi tv Rai 2025/2026 per la prima serata: le novità con Elettra Lamborghini, Nicola Savino e Rocio Morales - Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026 è stata svelata la programmazione della prima serata di Rai1, Rai2 e Rai3 ... Secondo fanpage.it

Rai, i nuovi palinsesti: via Cattelan, torna Savino. Molte conferme - Non è previsto nulla per il presentatore, in nessun punto orario di day ... Da msn.com