Palinsesti Rai 1 2025 2026

Scopri in anteprima i palinsesti Rai 1 2025/2026, presentati ufficialmente a Napoli: un mix di conferme e novità che promettono di intrattenere il pubblico anche nella prossima stagione. La prima serata rimane fedele ai grandi classici, con il grande appuntamento musicale dei Tim Music Awards condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Ecco tutti i dettagli sui titoli e gli eventi che caratterizzeranno il prime time, proiettandoci verso un futuro televisivo ricco di emozioni.

La Rai ha ufficialmente presentato a Napoli i palinsesti della prossima stagione TV 20252026. Fronte Rai 1, non si registrano significative novità rispetto a quelle già anticipate nelle scorse settimane, soprattutto per quanto riguarda la prima serata. Ecco, nel dettaglio, tutti i titoli previsti dal prossimo settembre. Prima serata. Il prime time si accende nel segno della musica di Tim Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in onda venerdì 12 e sabato 13 settembre. Spazio, sempre a settembre, a Semplicemente Fiorella con Fiorella Mannoia (data da confermare). La cantante, insieme a Conti, omaggerà Pino Daniele nella serata evento di sabato 20 settembre dal titolo Pino è – Il Viaggio del Musicante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Palinsesti Rai 1 2025/2026

In questa notizia si parla di: palinsesti - serata - prima - riguarda

Mister Movie Per Barbara d’Urso un Programma in Prima Serata su Rai 1? I nuovi palinsesti 2025/2026 - Preparati a scoprire il nuovo volto delle prime serate di Rai 1 con Barbara d’Urso, protagonista di un imperdibile show che promette emozioni, sorprese e contenuti d’autore.

cambia la programmazione di rai 1 e rai 2 per la prima serata Il lungo racconto iniziato questa notte sulle rete Rai (Tg e Gr) sui tragici avvenimenti in Medioriente, dopo la decisione americana di bombardare i siti nucleari iraniani, proseguirà in prima serata s Vai su Facebook

Translate postMonica Setta torna in prima serata su Rai2: ecco quando • La conduttrice sta per tornare sul palinsesto Rai con un programma che le calza a pennello. La data è già certa. Vai su X

Palinsesti Rai 2025/2026 in diretta: Roberto Benigni torna in prima serata, smentiti i tagli all'informazione; Programmi tv Rai 2025/2026 per la prima serata: le novità con Elettra Lamborghini, Nicola Savino e Rocio Morales; Eletto il nuovo Papa Leone XIV, Rai e Mediaset stravolgono i palinsesti: Che Dio ci aiuti, Gerry Scotti, Vespa, cosa cambia stasera.

Programmi tv Rai 2025/2026 per la prima serata: le novità con Elettra Lamborghini, Nicola Savino e Rocio Morales - Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026 è stata svelata la programmazione della prima serata di Rai1, Rai2 e Rai3 ... Si legge su fanpage.it

Palinsesti Rai 2 2025/2026 - Ecco tutti i programmi che andranno in onda nei prossimi mesi ... Secondo davidemaggio.it