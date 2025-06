Palestra e spogliatoi nuovi il centro sportivo Guidi di Castel Maggiore verso la riqualificazione | FOTO

Un nuovo volto per il centro sportivo Guidi di Castel Maggiore: spogliatoi e palestra rinnovati, impianti moderni e spazi più funzionali. Il Comune ha avviato un progetto di riqualificazione che trasformerà questa struttura, migliorando l’esperienza di atleti e visitatori. Un passo importante verso una comunità più attiva e vivace, pronta a valorizzare il benessere e lo sport. La rinascita del centro è alle porte, con grandi novità all’orizzonte.

Passo avanti per la riqualificazione del centro sportivo Guidi di Castel Maggiore. Il Comune ha infatti predisposto un progetto di fattibilità per la riqualificazione e il potenziamento del palazzetto, con interventi pensati per risolvere i problemi legati a impianti obsoleti e manutenzione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

