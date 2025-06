PalaMazzalovo telecamere di nuovo attive | Videosorveglianza anche allo skatepark

Le telecamere di Palamazzalovo tornano a garantire sicurezza e tranquillità, ora anche allo skatepark, grazie a un nuovo sistema di videosorveglianza potenziato. I lavori, realizzati da Contarina e sostenuti dal Comune di Montebelluna con un investimento di 40mila euro, rafforzano la tutela delle aree strategiche del territorio. Un passo avanti per una città sempre più sicura e attenta alle esigenze dei suoi cittadini, rafforzando il senso di comunità e responsabilità.

Si stanno concludendo in questi giorni i lavori di implementazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina, realizzati da Contarina e finanziati dal Comune di Montebelluna con un investimento di 40mila euro. L’intervento ha interessato alcune aree strategiche del territorio. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

