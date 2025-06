Palaberta | al via i lavori anti-umidità impianto chiuso per dieci giorni

Al Palaberta, l’attesa è finita: partono i lavori di risanamento contro l’umidità che da anni compromette il palazzetto. Per dieci giorni, l’impianto sarà chiuso, ma l’investimento di 136.000 euro promette di riportare lo sport e la voglia di giocare in uno spazio più sicuro e confortevole. La riapertura sarà il nuovo inizio per atleti e appassionati, pronti a tornare a vivere la passione sul campo.

Sono partiti i nuovi lavori di risanamento delle pareti del Palazzetto dello Sport Palaberta per contrastare definitivamente i problemi di umidità che da anni interessano la struttura. L'intervento, del valore di 136.000 euro I comporterà la chiusura temporanea dell'impianto alle società sportive.

