Pagelle Juve Manchester City 2-5 | i bianconeri hanno un problema in difesa Yildiz ci prova Nico Gonzalez male – VIDEO

Una serata amara per la Juventus, travolta dal Manchester City e costretta a cedere il primato nel girone. La difesa bianconera mostra vulnerabilità , mentre Yildiz si impegna senza successo e Nico Gonzalez delude le aspettative. Una prestazione che solleva molte domande sul futuro della squadra, con l'analisi dei protagonisti pronta a svelare i punti critici. Scopriamo insieme i giudizi ai protagonisti in questa difficile notte europea.

Pagelle Juve Manchester City 2-5: i bianconeri hanno un problema in difesa, Yildiz ci prova, Nico Gonzalez male. I giudizi ai protagonisti – VIDEO. La Juventus sprofonda contro il Manchester City e non solo dal punto di vista del punteggio ed è costretta a cedere alla formazione di Guardiola il primo posto nel girone (che valeva la sfida contro l’ Al Hilal di Inzaghi ). Nel video realizzato da i voti e i giudizi ai protagonisti di questa sfida, il cui esito purtroppo per i bianconeri non è mai stato realmente in discussione. Fioccano le insufficienze tra la squadra di Tudor. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Manchester City 2-5: i bianconeri hanno un problema in difesa, Yildiz ci prova, Nico Gonzalez male – VIDEO

In questa notizia si parla di: pagelle - juve - manchestercity - bianconeri

