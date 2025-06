Pagelle Italia-Belgio 64-66 basket femminile | Cubaj monumentale Fassina guida la rimonta

Nell’affascinante cornice degli Europei di basket femminile, Italia e Belgio si affrontano in una sfida appassionante, culminata con un punteggio di 64-66 che tiene tutti col fiato sospeso. Tra le protagoniste, Cubaj si conferma monumentale, mentre Fassina guida con piglio deciso la rimonta azzurra. La partita mette in luce il talento e le insicurezze delle giocatrici, lasciando intatto il desiderio di rivincita per conquistare il bronzo. Per vincere, servirà quella determinazione e quella lucidità che fanno la differenza nelle grandi occasioni.

PAGELLE ITALIA-BELGIO EUROPEI BASKET FEMMINILE. Jasmine Keys 5,5: non è la serata della miglior tiratrice dell’Europeo. Chiude con soli quattro punti ed un’unica tripla segnata su quattro tentativi. Proprio il suo tiro l’ha tradita contro il Belgio e con il passare dei minuti ha perso anche fiducia, rifiutando conclusioni che nelle altre sfide aveva sempre preso. Per vincere il bronzo servirà sicuramente quella giocatrice ammirata nelle precedenti quattro partite. Francesca Pasa 5,5: parte in quintetto titolare, ma fatica contro le piccole belghe. Zero punti in otto minuti, con quattro errori dal campo, ma soprattutto è mancato il solito apporto di energia e vivacità in fase d’attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Italia-Belgio 64-66 basket femminile: Cubaj monumentale, Fassina guida la rimonta

