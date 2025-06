Paesaggi mozzafiato e sapori locali Escursione in montagna

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile tra panorami spettacolari e sapori autentici. Domenica 29 giugno, l’ultima tappa del calendario ‘A piedi nel Parco delle Alpi Apuane’ ti condurrà dall’Ugliancaldo alle suggestive praterie del Poggio di Baldozzana, attraverso paesaggi incontaminati e momenti di scoperta culturale. Un’occasione perfetta per immergersi nella natura e riscoprire le meraviglie della Lunigiana. Non lasciarti sfuggire questa avventura!

Immergersi nella natura incontaminata delle Alpi Apuane, tra paesaggi mozzafiato e sapori locali. Domenica 29 giugno è in programma l'ultima tappa del calendario 'A piedi nel Parco delle Alpi Apuane', con 'All'Alpe di Ugliano'. Un'escursione da Ugliancaldo alle praterie del Poggio di Baldozzana. L'iniziativa di Legambiente Lunigiana Sostenibile, in collaborazione con Lunigiana Experience, propone un suggestivo itinerario con partenza dalla località di Equi Terme. Da qui, i partecipanti verranno accompagnati in pulmino fino al borgo di Ugliancaldo, punto di inizio del cammino. Il percorso, consigliato dagli 8 anni di età, si snoda lungo 5 ore di sentiero tra le montagne, con vedute spettacolari sulla Lunigiana e sulle vette apuane.

