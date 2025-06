Padre Enzo Fortunato torna su Rai3 con In Cammino | al via l’edizione 2025 da Assisi nel segno del Cantico delle Creature

Padre Enzo Fortunato torna su Rai3 con la nuovissima edizione di In Cammino, un viaggio tra spiritualità, storia e emozioni che attraversa l’Italia e il suo patrimonio umano e culturale. Dal cuore di Assisi, città simbolo di pace e fede, si apre una stagione ricca di riflessioni profonde e scoperta delle radici più autentiche del nostro Paese. L’appuntamento è dal 7 luglio: non perderlo, perché questa stagione sarà un vero e proprio inno alla bellezza del vivere spirituale.

Ritorna su Rai3 l’appuntamento con In Cammino, il programma ideato e condotto da padre Enzo Fortunato che racconta l’Italia attraverso luoghi, persone e spiritualità. La nuova edizione partirà lunedì 7 luglio, in onda alle 15.10, con una puntata che prende le mosse dal cuore spirituale del Paese: Assisi. Protagonista dell’episodio inaugurale sarà San Francesco, nel ricordo dell’800° anniversario della stesura del Cantico delle Creature, una delle opere più antiche della letteratura italiana, oggi più che mai attuale per il suo messaggio ecologico e universale. Ad accompagnare padre Fortunato in questo primo viaggio, ci saranno i frati del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Padre Enzo Fortunato torna su Rai3 con “In Cammino”: al via l’edizione 2025 da Assisi, nel segno del Cantico delle Creature

In questa notizia si parla di: padre - enzo - fortunato - rai3

Il film Enzo, di Robin Campillo con Favino nel ruolo di un padre in conflitto con il figlio 16enne a Cannes alla Quinzaine des cinéastes. - "Enzo", il film di Robin Campillo che ha debuttato alla Quinzaine des cinéastes del 78° Festival di Cannes, presenta Pierfrancesco Favino nel complesso ruolo di un padre in crisi con il suo giovane figlio di 16 anni.

Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, è al centro della puntata di questa sera di 'Belve Crime' su Rai2, spin off a sfondo giudiziario del fortunato format ideato e condotto da Francesca Fagnani. Le interviste sono preced Vai su Facebook

In Cammino, su Rai 3 le tradizioni della Settimana Santa; In Cammino, su Rai3 cinque puntate dedicate alla fede e alla bellezza; In Cammino con Padre Enzo Fortunato – domani, venerdì e domenica su Rai3.

"Decimati", su Rai3 documentario su cristiani perseguitati in Iraq. Intervista a padre Fortunato - Un documento di straordinaria importanza trasmesso su RAI3 giovedì 19 dicembre alle 23. rainews.it scrive

Rai3, la trasmissione ‘In cammino’ va alla scoperta delle antiche tradizioni della Settimana Santa - Quotidiano Nazionale - Rai3, la trasmissione ‘In cammino’ va alla scoperta delle antiche tradizioni della Settimana Santa Un pellegrinaggio, sia fisico che interiore, con padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini. Lo riporta quotidiano.net