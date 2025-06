Paderno sterminò la famiglia | condannato a 20 anni il commento choc del legale

Un dramma sconvolgente scuote Paderno Dugnano: Riccardo Chiarioni, il giovane di 17 anni, è stato condannato a 20 anni per aver ucciso la sua famiglia in un tragico gesto. La sentenza, accolta con shock e dolore dalla comunità, apre un importante dibattito sulla giustizia e le motivazioni dietro un atto così estremo. Il commento choc del legale ha alimentato ulteriormente l’attenzione su un caso che lascia senza parole.

Il Tribunale dei Minori di Milano nel processo con rito abbreviato ha condannato a 20 anni Riccardo Chiarioni, il ragazzo che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso, quando era ancora 17enne, sterminò a coltellate i genitori e il fratellino di 12 anni nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano, nel Milanese, dove poche ore prima era stato festeggiato il compleanno del padre. La Procura aveva chiesto 20 anni, la massima pena in un processo abbreviato.Al giovane non è stata riconosciuta la semi incapacità, come accertato dalla perizia psichiatrica disposta dalla gip e redatta dallo psichiatra Franco Martelli.

