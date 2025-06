Paderno la procura chiede 20 anni per il ragazzo che massacrò a coltellate genitori e fratellino La difesa | È incapace di intendere e di volere

Nel cuore di Paderno Dugnano, una tragedia sconvolge la comunità: Riccardo Chiaroni, adolescente di appena 18 anni, rischia 20 anni di carcere per un gesto atroce contro la famiglia. La procura per i minori di Milano ha chiesto la condanna, mentre la difesa sottolinea l'incapacità di intendere e volere del giovane al momento dei fatti. Oggi si attende la sentenza definitiva, ma il dolore resta indelebile.

Vent’anni di reclusione: è la pena che la procura per i minori di Milano ha chiesto per Riccardo Chiaroni, l’adolescente che la notte del 31 agosto 2024 uccise con oltre cento coltellate i suoi genitori e il fratellino di 12 anni in una villetta di Paderno Dugnano. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno, è attesa la sentenza del processo abbreviato. Per gli inquirenti, il giovane ora 18enne sarebbe stato parzialmente capace di intendere e di volere. La difesa, invece, sostiene che il vizio di mente fosse totale e che quindi il ragazzo non sia imputabile. La richiesta della procura: «Massimo della pena». 🔗 Leggi su Open.online

