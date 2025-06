Paderno Franciacorta | Festa degli Alpini

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Paderno Franciacorta! Dal 26 al 28 giugno, la Festa degli Alpini trasforma il paese in un tripudio di allegria, musica, tradizione e divertimento per tutte le età. Tra lotterie, serate danzanti, gonfiabili e momenti istituzionali, il cuore dell’evento sarà il gustoso menu che accompagnerà queste serate speciali. Un'occasione perfetta per condividere emozioni e celebrare insieme la nostra comunità. Non mancare!

Paderno Franciacorta saluta l'estate con quattro giorni di festa dedicata agli Alpini: dal 26 al 28 giugno, quattro serate di festa fra lotterie, musica e serate danzanti, gonfiabili per i più piccini e momenti istituzionali. Non mancherà, ovviamente il buon cibo: il ricco menu dell'evento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: festa - paderno - franciacorta - alpini

